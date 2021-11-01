В Винницкой области мужчина на охоте расстрелял подростка

Мальчик гулял с собакой / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 31 октября, на охоте житель села Малая Стратиевка в Винницкой области подстрелил подростка. Мальчику, который получил ранение, 14 лет.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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Парень получил ранение, когда гулял со своей собакой у водоема за пределами села, где охотился охотник. Пуля попала мальчику в грудную клетку.

Пообщавшись с парнем работники, полиции установили, что ранение потерпевший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь. Зарегистрированное оружие у охотника изъяли.

Наказание

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение). Такое уголовное правонарушение карается лишением свободы до двух лет.

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