Повторно заразились после вакцинации. В Винницкой области зафиксировали две смерти привитых от COVID

Смерти произошли в августе и сентябре / Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области с февраля продолжается кампания вакцинации против коронавируса. По состоянию на 29 сентября полный курс прививок успели получить 220 189 человек. Среди них есть два летальных исхода после заражения COVID-19.

Об этом пишет Vinbazar.com.

Заболели повторно

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Всего в Винницкой области с начала пандемии зарегистрировали 75 379 больных. Повторно заболели также вакцинированные:

38 пациентов госпитализировали, которые получили 1 дозу вакцины;

25 пациентов госпитализировали, которые получили 2 дозы вакцины.

Летальные случаи после вакцинации

Медики зафиксировали и два летальных случая с начала кампании вакцинации по сегодняшний день среди людей, которые получили две дозы вакцины. Это пациенты 64 и 79 лет. Они прошли полный курс вакцинации, но заболели коронавирусом повторно. В обоих случаях люди имели сопутствующие патологии – переносили инфаркт и инсульт. Смерти произошли в августе и сентябре.

98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – не вакцинированы

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В Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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