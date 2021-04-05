В Волынской области в шахте оборвалась клеть, есть пострадавшие

В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть и на большой скорости упала вниз, вследствие чего пострадали девять горняков.

Об этом сообщил городской голова Нововолынска Борис Карпус в Facebook.

Все девять пострадавших – жители Нововолынска и окружающих сел – госпитализированы. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

"Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое – на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", – рассказал мэр.

По его словам, ситуация под контролем, в понедельник управление Гоструда в Волынской области начнет служебное расследование, сейчас на месте работают правоохранители.

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Напомним, в конце декабря в Луганской области погиб горняк, который оказался под завалом на шахте "Золотое".

Мы также сообщали, что в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте минус 500 м возник пожар. На поверхность живыми и невредимыми удалось эвакуировали 13 горняков.

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