В ВСУ показали самую опасную мину, которую с дрона установили боевики (фото)

Враг не только забрасывает мины на нашу территорию, но и пишет на них послания на украинском языке

Ситуация на Донбассе накаляется – враг не прекращает обстрелы и применяет запрещенные боеприпасы. Украинские военные показали установленную боевиками противопехотную мину ПОМ-2, которую невозможно разминировать.

Об этом сообщает 10-я горно-штурмовая бригада.

Бойцы сообщили, что этой ночью враг сначала обстреляли Южное из 120-мм минометов, а потом в районе населенного пункта Зайцево с беспилотника осуществил дистанционное минирование наших территорий, сбросив мину ПОМ-2

"19 апреля. Утро началось весело. Все в порядке, все живы, настроение боевое", – написали военные.

На фото можно увидеть, как от самой мины отходят малозаметные нитки-датчики (т.н. паутинка), если их зацепить – мина детонирует.

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А накануне журналист Андрей Цаплиенко писал, как боевики устраивают провокации с помощью таких мин. Он показал фото части ПОМ-2, на которой враг сделал надпись на украинском языке, будто эта мина запущена украинскими военными. Оккупанты пытаются распространять пропаганду, что якобы украинская армия убивает мирных жителей.

"Мина пробила крышу в одном из прифронтовых домов в Зайцево. Носитель мины отлетает в сторону, когда мина становится в боевое положение, отстреливая нити-датчики. То есть, при любых обстоятельствах эта деталь остается целой. И вот представьте себе, что кто-то из местных после взрыва находит эту железяку, и читает на ней: "Наша земля Украина, слава нации, смерть врагам" Боевики маскируются под украинцев, настраивая местных против Украины", – написал он.

Ранее мы писали, что Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта.