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В ВСУ сообщили о больших потерях боевиков за месяц

1 марта, 10:48

Сергей Мартынец

Также в разведке озвучили огромные потери оккупантов за время так называемого перемирия на передовой

На Донбассе потери несут не только украинские военные, но и оккупационные войска. За февраль противник потерял 37 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

Так, с 1 по 28 февраля у боевиков такие потери:

Также он привел данные потерь боевиков с начала перемирия (с 27 июля 2020 года) – всего 344 человека:

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Стоит отметить, что украинские военные открывают только огонь в ответ.

Как сообщали новости "Сегодня", также большие потери боевики понесли и в январе. Причем снова большинство смертей оккупантов – не боевые, чем значительно облегчают работу украинской армии.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины подсчитали снайперов из РФ на Донбассе.

Новости на эту же тему:
Донбасс потери боевиков

Источник: Сегодня

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