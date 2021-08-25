В Запорожье 12-летний мальчик находится в коме после отдыха в лагере. Его состояние ухудшается

Тимофей Дегальцев оказался в коме после физических нагрузок в лагере. Коллаж "Сегодня"

В детском лагере в Геническе Херсонской области у 12-летнего Тимофея Дегальцева внезапно начались судороги. В местную больницу его доставили уже в коме. Сейчас он находится в медучреждении Запорожья, но состояние мальчика ухудшается.

Об этом сообщила заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова.

Как это произошло?

Тимофею внезапно стало плохо во время физической нагрузки, медики "скорой" забрали его в больницу в бессознательном состоянии с судорогами. Сначала мальчик находился в больнице Геническа. У него была остановка сердца, но врачам удалось спасти ребенка.

После этого медики сказали, что нужно везти Тимофея в Запорожье в областную детскую больницу.

Перевозка стояла 60 тысяч гривен, так как нужен автомобиль со специальными аппаратами – мальчик был на ИВЛ. Деньги на транспортировку собирали всем городом.

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В каком состоянии сейчас Тимофей?

Спустя несколько дней в больнице состояние ребенка только ухудшилось.

Мальчику стало плохо в лагере. Фото из соцсети

"Состояние Тимофея ухудшается, вчера сделали КТ, двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Ведется вся необходимая терапия. Мы верим, мы надеемся, мы делаем все, что от нас зависит", — написала замглавы Запорожской ОГА.

Что делать, если человеку внезапно стало плохо?

Алгоритм оказания первой помощи:

Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.

Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти. Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.

Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости. Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.

Указать место и данные о пострадавшем. Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.

– действия зависят от ситуации. Наблюдение за состоянием пострадавшего.

Напомним, ранее в одесском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавирусной болезни. Сначала заразились 42 ребенка и двое воспитателей.

Вскоре количество заболевших увеличилось до 44 детей и трех вожатых. Четырех подростков госпитализировали в городскую больницу.