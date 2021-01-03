В Запорожье "Интерсити" на смерть сбил человека (видео)

В воскресенье, 3 января, в Запорожье скоростной поезд "Интерсити" сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути.

Об этом сообщает местное издание "Актуально".

ЧП произошло на остановке "Заводская". Там поезд мчался на высокой скорости и сбил мужчину.

Предварительно известно, что от полученных травм пострадавший погиб на месте.

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На место происшествия прибыли правоохранители. Они выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Вольнянском районе Запорожской области автомобиль "ВАЗ 2107" на трассе Запорожье – Донецк сбил 49-летнего мужчину,который внезапно вышел на проезжую часть дороги.

Напомним, что в Киевской области под колеса поезда попала 14-летняя девочка.

Также напомним, в Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком – бабушка гуляла с внучкой и хотела перетащить коляску через железнодорожные пути.