В Запорожье мать сообщила о смерти пятимесячного сына и сбежала

Мать ребенка сообщила о смерти бабушки мальчика, а она, в свою очередь, обратилась к правоохранителям/Коллаж: Сегодня

В Запорожье, где ранее маршрутка врезалась в фуру, во вторник, 23 ноября, нашли мертвым 5-месячного ребенка. Полицейские разыскивают мать мальчика.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Детали

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила о смерти своего 5-месячного внука.

"В дежурную часть отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в квартире обнаружен труп новорожденного", — рассказала пресс-секретарь Нацполіції Запорожской области Елена Лебединская.

Причину смерти ребенка сейчас устанавливают.

Мертвого ребенка нашла мать

Именно мать мальчика нашла его тело и сообщила бабушке. После этого женщина сбежала. По предварительной информации, следов насилия на теле ребенка нет.

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Действия правоохранителей

В полиции устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают 26-летнюю мать мальчика.

Под Днепром нашли мертвой 4-летнюю девочку

В селе Николаевка Днепропетровской области в доме обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. На ее теле было много синяков. В убийстве подозревают отца.

По мнению врачей, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг после применения физической силы. Этот факт предварительно подтвердили следователи: отец девочки неделю назад избил ребенка. Причины такого поступка не уточняются.

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Сейчас мужчина задержан. Ему грозит ответственность в виде тюремного заключения на срок от 7 до 10 лет за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.

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