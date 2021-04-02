В Запорожье на крупной взятке попался экс-прокурор

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы

В Запорожье при получении взятки в восемь тысяч долларов был задержан бывший руководитель отдела одной из местных прокуратур Запорожской облпрокуратуры. Неправомерную выгоду он требовал у главы сельсовета.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, руководитель отдела местной прокуратуры, осуществляя процессуальное руководство в уголовном деле по факту растраты бюджетных средств на строительстве, за деньги обещал не сообщать гражданину о подозрении и закрыть уголовное производство.

Подозреваемого задержали 1 апреля. Предварительная квалификация правонарушения – получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области на взятке в 423 тысячи гривен задержали налогового инспектора.

Также напомним, во Львове на взятке задержан сотрудник военной академии.