В Запорожье просят переименовать площадь Маяковского в честь американского порноактера

Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать на честь Билли Геррингтона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье собирают подписи за переименование площади Маяковского на площадь американского актера порнофильмов Билли Геррингтона.

Петицию на сайте горсовета разместил Александр Задорожный.

В тексте петиции он указал, что в городе уже есть сквер имени Маяковского, аллея имени Маяковского и кинотеатр, тоже названный в его честь.

"Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей. Билли Геррингтон – это известный американский актер, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но и украинцев и европейцев", – написал он.

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Отметим, что за два дня петицию поддержали 805 человек. Согласно правилам, она уже набрала достаточное количество подписей (нужно минимум 750), так что предложение должны рассмотреть в горсовете.

Петиция на сайте горсовета. Скриншот

Что известно о Билли Геррингтоне?

Геррингтон был актером гей-фильмов, получив множество наград и популярность в качестве одной из основных "звезд" этого направления в конце 1990-х годов.

В начале 2000-х он работал стриптизером в гей-клубах США, но в 2008 году объявил о завершении карьеры и уходе на работу в строительную компанию.

В 2016 году Билли в своем Twitter-аккаунте ответил на слухи о его ориентации, он гетеросексуал.

В 2018 году Геррингтон погиб в ДТП.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1.

Кроме того, Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.