В Запорожье презентовали проект реставрации Музея казачества: что изменится на Хортице

В историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" презентовали проект преобразований на Хортице – реконструкция планируется уже в этом году

Проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021 год, представлен в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь".

Как сообщает Запорожская ОГА, в этом году планируется реставрация и открытие Музея истории Запорожского казачества и обновление Кургана единства Украины по программе президента Владимира Зеленского "Большая реставрация", которая является составной частью программы "Большая стройка".

Концепт проекта предусматривает реконструкцию здания, строительство смотровой площадки, дорожек, благоустройство, озеленение территории вокруг и обновления Кургана.

По словам директора Национального заповедника Хортица Максима Остапенко, в документе учтены важные элементы восстановления инфраструктуры острова, дополненные современными решениями с сохранением экосистемы.

Так, на музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство. Здесь посетители Хортицы смогут общаться, отдыхать и осматривать все происходящее вокруг.

Основные элементы площади – деревья, которые обеспечивают естественное затенение, и деревянные лавки, продолжают тему использования природных элементов.

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"Самое главное, что проект предусматривает максимальное бережное отношение к природе и памятникам истории острова. Он очень удачно вписывается в существующее зонирование, планируется использование экологических материалов", – сказал Остапенко.

Александр Старух, глава Запорожской ОГА, заявил, что Хортица должна быть современным, комфортным и безбарьерным пространством для культуры, туризма, отдыха. Он подчеркнул, что в рамках программы президента Зеленского и при участии Министерства культуры Украины будет обновлено более 100 культурных объектов.

"Мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением исторического и природного наследия. Нам предстоит масштабная работа. Осознавая, что государство собственными силами не сможет все сделать, мы позвали на помощь инвесторов, представителей крупного бизнеса с успешным опытом реализации проектов национального масштаба. Наша общая задача сделать все качественно, прозрачно, советуясь с обществом", – рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Разработка концепции и проекта реконструкции Музея и Кургана реализована при финансовой поддержке комбината "Запорожсталь", группы компаний Метинвест.

Как ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, "Большая реставрация" предусматривает восстановление и реставрацию 150 объектов культурного наследия – замков, крепостей, музеев.

"Наш дедлайн – максимум три года. На 2021-й уже выделено 2 миллиарда гривен – сумма, которая никогда раньше времен независимости в культурное наследие не выделялась", – заявил он.

Ранее мы сообщали, что Запорожскую Хортицу теперь можно посетить онлайн.

Также напомним, как идет "Большая стройка" мегамоста в Запорожье.