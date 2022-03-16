В Запорожье принимают эвакуированных из Мариуполя

Жители Мариуполя покидают город под обстрелами. Фото Reuters

В Запорожье подготовлены места для приема людей, которым удалось вырваться из заблокированного российскими войсками Мариуполя. Временное убежище предоставляет Центр координации гуманитарной миссии Группы Метинвест Рината Ахметова.

Речь идет о 660 местах для размещения мариупольцев. Здесь их ждут теплая постель, одежда, медикаменты, горячая еда и игрушки для детей. Также компания вместе с местными властями помогает оборудовать 2000 дополнительных мест для временного поселения беженцев.

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Напомним, в городах присутствия группы Метинвест для переселенцев оборудовали уже 5500 мест в санаториях и пансионатах. А волонтеры собрали тысячи тонн гуманитарной помощи для людей – продукты питания, товары первой необходимости, лекарства и одежду.

Жители Донецкой области получили гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова

Первые продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова раздали в Покровске. Адресная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц из горячих точек региона. В первую очередь – для эвакуированных из Волновахи.

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В частности, гуманитарную помощь получили переселенцы в Белозерской, Добропольской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской, Селидовской, Кураховской городских территориальных громадах. А также в Шаховской и Криворожской (Покровский район) сельских территориальных громадах.