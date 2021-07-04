В Запорожье произошла стрельба в ресторане – погиб человек (видео)

В ресторане стреляли в двух молодых людей – один из них погиб, а второй в больнице

В Запорожье в ресторане убили человека / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 4 июля, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.

Об этом сообщает местное издание "Актуально".

Предварительно известно, что в ресторане стреляли в молодых людей. Один из них погиб, а еще одного доставили в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.

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На видео с места заметно, что на полу возле столиков лежит тело человека.

На месте происшествия работали правоохранители, они выяснят все обстоятельства происшествия. Никаких официальных заявлений от полиции не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 30 июня на улице Родниковая произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи.

Напомним, что в Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.