Когда в Запорожье ученики вернутся за парты: список школ

Какая обстановка в школах Украины во время карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 15 ноября, в Запорожье за парты возвращаются ученики 1-4 классов, а также учащиеся школ, где вакцинированы от коронавируса 100% работников.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Как стало известно, с 15 ноября в Запорожье в очный режим обучения вернутся ученики 1-4-х классов всех школ, а также 5-11-х классов тех учебных заведений, где вакцинировано 100% работников. Другие школьники продолжат учиться дистанционно.

Куртев добавил, что на сегодняшний день 100% работников привиты двумя дозами вакцины в трех школах города: гимназия "Контакт", №68 и начальная школа "Гармония-плюс".

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

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В одной области Украины школьники вернутся за парты

С 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры.

К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.

С 24 октября в Черновицкой области посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата, или ПЦР-теста или экспресс-теста, действующего 72 часа.

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