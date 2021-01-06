В Запорожье стреляли в охранника магазина (видео)

В Запорожье полицейские задержали мужчину, который в супермаркете совершил кражу и стрелял из пистолета в охранника.

Как рассказали в пресс-службе областной патрульной полиции, 5 января около 20:00 копы получили сообщение о том, что во дворе проспекта Металлургов неизвестный мужчина пытается убежать от охранника супермаркета и стреляет из пистолета.

Прибывшие инспекторы выяснили, что охранник магазина заметил кражу и пытался задержать вора. Злоумышленник попытался убежать и выстрелил в охранника.

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Полицейские задержали 31-летнего мужчину в общественном транспорте. Во время осмотра у злоумышленника был обнаружен пистолет, нож и украденные вещи.

Видео: facebook.com/zaporizhiapolice

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист отстреливался от пассажира, который пытался попасть в салон.

Также напомним, в Сумах на улице Харьковской произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника. У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета.