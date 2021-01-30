В Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

В Запорожье в реанимации умер подросток, который потерял сознание и пережил клиническую смерть три дня назад перед уроком физкультуры.

Об этом сообщила депутат Запорожского райсовета Елена Ярошенко в Facebook.

"Сегодня остановилось сердечко мальчишки... ученика 15 школы. Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет... и мы увидим, как он танцует выпускной вальс... Но он стал ангелом", – написала она.

27 января в запорожской школе №15 на перемене перед уроком физкультуры упал в обморок одиннадцатиклассник. До приезда скорой ему оказывали первую помощь учитель физкультуры и школьная медсестра. Прибывшие медики реанимировали школьника и определили у него клиническую смерть.

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При этом школьник ранее на медучете не состоял, в справках о медобследовании у него не указаны какие-либо болезни.

Последние дни мальчик находился в реанимации.

Напомним, в октябре в Винницкой области второклассница умерла в школе от инсульта.