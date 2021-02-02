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В Запорожье в ДТП пострадали 14 человек: водитель сбежал (фото)

2 февраля, 13:53

Татьяна Очеретяная

Авто врезалось в электроопору

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате инцидента в больницу доставили 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на улице Бородинской водитель автобуса Mercedes-Benz выехал за пределы проезжей части, маршрутка с пассажирами врезалась в электроопору.

/ Фото: Нацполиция

В результате аварии 14 человек с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них отпустили домой.

Водитель сбежал с места аварии, сейчас его ищут правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, на Донбассе перевернулся автобус с пассажирами, у водителя во время движения случился инфаркт.

Кроме того, в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и 2-летняя девочка, еще три человека в больнице.

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