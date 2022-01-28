В Запорожье в многоэтажке взорвался газ: есть погибший и травмированные (фото, видео)

Бытовой газ взорвался рано утром/Фото: коллаж: "Сегодня"
В центре Запорожья произошел взрыв в 4-этажном жилом доме. Погиб один человек, трое травмированы.
Об этом сообщает "Сегодня".
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По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Из-за инцидент рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами здания. Сейчас спасатели разбирают завалы, проверяют, нет ли других пострадавших.
Что говорят в ГСЧС?
По информации спасателей, ЧП произошло 28 января в 04:04. С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей. Взрывом разрушены опорные элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.
Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.
Основные причины взрыва газа в Украине:
- самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;
- самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;
- установка газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;
- применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах подсоединения газового оборудования к дымоходу.
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