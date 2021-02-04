В Запорожье загорелась инфекционная больница: есть погибшие

Вслед за пожаром на крупнейшей в стране теплоэлектростанции в Запорожской области произошла новая крупная авария – возгорание в 2 областной инфекционной больнице на Гвардейском бульваре в Запорожье.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса начался 23:25 3 февраля. В конечном итоге огонь охватил 50 м. кв площади больницы.
В результате ЧП четыре человека погибли и еще двое пострадали, но в каком состоянии они находятся, не уточняется.
Спасателям удалось эвакуировать семерых человек.
Огонь тушили 58 сотрудников и 15 единиц техники ГСЧС.
В Telegram-канале its_zp был опубликовано видео с места событий:
Напомним, в октябре прошлого года в Харькове загорелась областная клиническая больница.
А в январе произошел пожар в харьковском доме престарелых. Жертвами трагедии стали 25 человек. Главные версии возгорания: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также замыкание электросети.
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