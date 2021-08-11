В Запорожской области хотели создать фейковые органы власти. СБУ провела обыски

В офисе самопровозглашенных "властей" нашли документы и печатки. Коллаж "Сегодня"
В Мелитополе Запорожской области СБУ уже второй раз заблокировала создание фейковых органов самоуправления. Организаторы схемы призывали граждан не признавать украинские органы власти.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
Проводили собрания и агитировали людей: во Львовской области создавали фейковый сельсовет
По данным правоохранителей, несколько местных жителей планировали создать фейковый орган самоуправления, чтобы расшатать обстановку в регионе. Для этого они провели фиктивные "учредительные" собрания и избрали так называемого "уполномоченного общиной".
Чтобы привлечь единомышленников, людям обещали отменить налоги и сделать их неподсудимыми.
Во время обысков у подозреваемых изъяли печати псевдогосударственного образования, компьютерную технику и документы с доказательствами преступления.
Как могут наказать нарушителей?
Правоохранители начали уголовное производство по факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица.
В Криминальном кодексе Украины указано, что предусмотрены такие меры:
- штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан;
- арест на срок до шести месяцев;
- ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, ранее в Запорожье уже пытались создать фейковый горсовет. Злоумышленники предлагали деньги за кресло "депутата".
Также напомним, в Хмельницком группа людей создала фейковый городской совет.
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