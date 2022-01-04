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В Запорожской области мужчина подорвал гранату в многоэтажке. У него нашли целый схрон оружия

Валентина Шаповал
4 января, 14:41
Пострадавший собирал боеприпасы самостоятельно в течение длительного времени

Потерпевший находится в реанимационном отделении / Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области мужчине оторвало руку из-за взрыва гранаты. Она взорвалась прямо в квартире, где пострадавший проживал с женой. Полицейские начали проводить расследование.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Что случилось

Мужчина в квартире самостоятельно разбирал запал гранаты "Ф-1". Из-за этого произошел взрыв. В доме пострадал только 51-летний мужчина.

У пострадавшего были и другие боеприпасы. С места происшествия полицейские изъяли:

  • обломки корпуса гранаты "Ф-1";
  • более 170 боевых патронов разных калибров;
  • 1 гранату РГД с запалом времен Второй мировой войны;
  • 1 гранату РГД без запала времен Второй мировой войны;
  • 1 барабан с патронами калибра 7,62 мм;
  • 3 штык-ножа;
  • винтовку Мосина.

Владелец арсенала объяснил, что боеприпасы он собирал в течение длительного времени. Мужчина откапывал их в поле и хранил дома.

В каком состоянии пострадавший

В реанимационное отделение мужчину доставили с взрывными травмами:

  • осколочными ранениями конечностей;
  • ранами туловища;
  • травматической ампутацией кисти руки.

Что говорят в полиции

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования производятся дальнейшие следственные действия.

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