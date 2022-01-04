В Запорожской области мужчина подорвал гранату в многоэтажке. У него нашли целый схрон оружия

Потерпевший находится в реанимационном отделении / Коллаж "Сегодня"
В Запорожской области мужчине оторвало руку из-за взрыва гранаты. Она взорвалась прямо в квартире, где пострадавший проживал с женой. Полицейские начали проводить расследование.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Что случилось
Мужчина в квартире самостоятельно разбирал запал гранаты "Ф-1". Из-за этого произошел взрыв. В доме пострадал только 51-летний мужчина.
У пострадавшего были и другие боеприпасы. С места происшествия полицейские изъяли:
- обломки корпуса гранаты "Ф-1";
- более 170 боевых патронов разных калибров;
- 1 гранату РГД с запалом времен Второй мировой войны;
- 1 гранату РГД без запала времен Второй мировой войны;
- 1 барабан с патронами калибра 7,62 мм;
- 3 штык-ножа;
- винтовку Мосина.
Владелец арсенала объяснил, что боеприпасы он собирал в течение длительного времени. Мужчина откапывал их в поле и хранил дома.
В каком состоянии пострадавший
В реанимационное отделение мужчину доставили с взрывными травмами:
- осколочными ранениями конечностей;
- ранами туловища;
- травматической ампутацией кисти руки.
Что говорят в полиции
По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования производятся дальнейшие следственные действия.
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