В Запорожской области сняли огромное воздушное цунами: впечатляющее видео

Необычное явление появляется перед началом бури или грозы, это грозовой фронт, переходящий в шторм

"Висела" такая туча над городом совсем недолго - всего несколько минут. Фото: Максон Чалик

В Приморске Запорожской области местные жители заметили редкое природное явление – воздушное цунами. Необычную тучу сняли за несколько минут до начала непогоды

Видео опубликовало местное издание ria-m.tv.

Называется оно так из-за внешнего сходства с опасным морским или океанским цунами. Но на самом деле зловещая туча – шквальный ворот. Это локальный грозовой фронт, переходящий в шторм.

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"С детства такого не видела", "Завораживающее зрелище", "Одновременно красиво и жутко страшно" – комментируют явление очевидцы.

Напомним, по Херсонской области прошелся торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.

Кроме того, прошлой осенью в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.