Жители двора возмущены, а председатель ОСМД ничего криминального не видит и говорит, что придумал не он

В Житомире во дворе дома на улице Покровской, 94 ОСМД устроило импровизированную "виселицу" с должниками за коммунальные услуги. На железной конструкции на детской площадке вывесили черные мешки с соответствующими надписями.

Об этом сообщает "Житомир.info" со ссылкой на одну из жительниц дома.

Она рассказала, что на детской площадке на металлических опорах висят большие черные мешки, похожие на висельников, на которых на листах А4 печатными буквами написано: "Они не заплатили взносов за ОСМД Покровское, 94".

Жители двора возмущены и даже обратились в полицию, где им сказали написать заявление.

"Это уголовная статья – запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, играющим на площадке", – возмущается жительница дома.

Реклама

Авторство такой инсталяции люди приписывают председателю ОСМД "Покровское, 94" Александру Нановскому, который в комментарии изданию не отрицал этого.

По его словам, в целлофан завернули боксерские груши, а в надписях он не видит ничего криминального.

"Смотрите, это боксерские груши, просто на них надеты пакеты, потому что дождь и прочее. Это вам жалуются те, которые не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками", – утверждает Нановский.

Он добавил, что автор надписей на мешках не он те жильцы дома, которые исправно платят взносы.

"Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, "забили" и все. Люди. У них родилась такая идея. Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все", – заявил он.