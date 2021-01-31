В Житомире охрана магазина косметической сети избила мужчину: полиция сообщила подробности (видео)

В Сети в воскресенье, 31 января, распространяется видео, на котором мужчины в форме охранников избивают и фактически выбрасывают из магазина косметической сети "Ева" мужчину. Эту ситуацию прокомментировали в полиции Житомирской области.

Следует заметить, что некоторые местные украинские паблики распространяли видео без уточнения, в каком именно городе оно снято.

Согласно сообщению полиции, происшествие снято в одном из магазинов "Ева" в Житомире и на нем зафиксированы действия сотрудников охранной фирмы, которых вызвали продавцы.

Также сообщается, что Житомирское районное управление полиции открыло уголовное производство по данному видео и в его рамках проводятся необходимые действия.

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"Установлены очевидцы, свидетели, участники события. Они опрошены. Предварительно, по словам очевидцев, мужчина действительно был похож на бездомного, из-за чего и возник конфликт. Работники охранной фирмы дважды приезжали на вызов в магазин", – рассказали в полиции.

Сейчас полиция проверяет информацию и обещает позже сообщить о результатах.

Напомним, в одном из магазинов Киева охранники избили молодых людей, не оплативших товар.

Мы также сообщали, что в Одессе полиция вмешалась в конфликт вооруженных охранников двух частных фирм, которых наняли собственник земельного участка и владелец здания, которое на нем расположено.