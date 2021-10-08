В Житомире женщина оставила пакет с ребенком на окраине города

Девушка сказала, что у нее случился выкидыш / Коллаж "Сегодня"

В Житомире женщина обратилась в полицию из-за того, что ее 27-летняя дочь во время родов потеряла ребенка. Во время проверки оказалось, что девушка и вовсе в больнице не рожала.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Имитировала беременность

Девушка рассказала, что еще в августе у нее внезапно во время прогулки на окраине города произошел выкидыш. Там она и оставила пакет с мертвым ребенком.

Об этом она боялась рассказать сожителю и матери. Роженица до последнего имитировала беременность. В больнице она сказала семье, что ребенок умер во время родов.

У врача не была

Полицейские установили, что девушка даже не состояла на учете в медицинском учреждении вовремя беременности. Сейчас открыто уголовное производство. Полицейские проверяют информацию о месте, где женщина оставила пакет с ребенком.

Предварительная квалификация события – ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Покинутые младенцы

В Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке младенца и вызвал полицию. Малыш лежал между двумя домами в сумке в бетонной конструкции. Он был завернут в одеяло.

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