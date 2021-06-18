В Житомирской области из банка украли 14 миллионов. Преступная схема раскрыта

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В Житомире главный бухгалтер одного из банковских филиалов города совместно с местным предпринимателем и двумя частными лицами похитили 14 миллионов гривен из государственного банка. Правоохранители завершили досудебное расследование по данному делу и предъявили участникам преступной группы обвинения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Как действовали злоумышленники
В течение 2011-2016 годов благодаря разработанной схеме обвиняемые похитили из размещенных на внутрибанковских мультивалютных счетах филиала более 14 миллионов гривен. Эти средства в дальнейшем, после подписания заявлений на выдачу наличных, на основании поддельных документов были получены в кассе отделения банка.
Похищенные деньги они использовали по своему усмотрению, в том числе для ведения хозяйственной (предпринимательской) деятельности.
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Что грозит подозреваемым
Участники группы обвиняются в уголовных деяниях по следующим статьям:
- ч. 4 и ч. 5 ст. 185 (кража);
- ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
- ч. 1 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем).
Им грозит наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что в Киеве экс-директор отделения банка украл 900 тысяч гривен. Он в течение двух лет присваивал денежные средства.
Также напомним, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.
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