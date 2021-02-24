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В Житомирской области обнаружили источник радиоактивного излучения (фото)

24 февраля, 12:55

Мария Дмитренко

Радиоактивные элементы хранились незаконно

В Житомирской области контрразведка СБУ предупредила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия обнаружили источник радиоактивного излучения Криптон-85.

Уточняется, что соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

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Оборудование изъято и передано специализированному государственному предприятию "Радон" для проведения экспертного исследования и утилизации в установленном порядке.

Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по статье "незаконное обращение с радиоактивными материалами".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации.

Также напомним, столичные онкологи выбрасывали в мусорный контейнер радиоактивные лекарства.

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