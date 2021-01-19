В Житомирской области перевернулось авто с пассажирами: 5-летний мальчик в больнице (фото)

В Житомирской области произошло ДТП с участием авто Renault Kangoo. В результате пострадали три человека, в том числе маленький ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, между селом Михайловка и пгт Хорошево авто вылетело в кювет и перевернулось. Травмы получили пассажиры иномарки: 50-летняя жительница Хорошева, 5-летний мальчик, а также 30-летняя жительница Житомира. Их доставили в местную больницу.

Также медики оказали помощь еще одной пассажирке. Телесных повреждений у нее не было, однако была в шоковом состоянии.

Полиция уже начала досудебное расследование.

Напомним, ранее в ДТП на трассе Киев – Чоп насмерть разбились два человека, еще двое в больнице.

Кроме того, в Хмельницкой области в ДТП пострадали четыре человека.