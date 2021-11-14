В зоне ООС оккупанты ранили водителя-санитара

Оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 07:00, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Его госпитализировали. Состояние здоровья – тяжелое.
Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ
Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.
6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.
Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.
"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении ТКГ.
Там напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.
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- За прошлые сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.