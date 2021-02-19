Вакцина против бешенства: почему жизненно необходимый препарат становится недоступным

В Тернополе мужчину, который шел по парку на работу, покусал уличный пес. Он еле нашел вакцину, которой в таком случае необходимо обязательно прививаться в течение двух недель.

Корреспондент новостей "Сегодня" Михаил Яремишин узнал, почему жизненно необходимый препарат становится недоступным для украинцев.

Пострадавший от нападения собак Богдан Зозуляк рассказал, что сразу пошел в травмпункт.

"Там отсидел в очереди, мне сказали – вакцины нет и направили в поликлинику. Я поехал в поликлинику, отсидел очередь – и мне в поликлинике сказали возвращаться обратно на Шпытальную, потому что у них нет уже год вакцины", – рассказывает Богдан.

Объехав практически все больницы Тернополя Богдан вакцины так и не нашел. Все, что могли посоветовать медики – купить ее самому. Но оказалось – и это настоящий квест.

Вакцина стоит в стране примерно 4600-5000 гривен, и ее нет нигде. Есть еще вариант заказать из Польши. И это при том, что вакцина против бешенства укушенному человеку следует уколоть в течение двух недель.

"Бешенство и вакцина против бешенства относится к высокому риску летальности. Потому что если человек заболеет бешенством, и не получит своевременно прививки – это будет смертность", – говорит заместитель генерального директора Тернопольского областного центра общественного здоровья Мария Павельева.

Новости "Сегодня" выяснили, что медучреждения Тернополя и области в последний раз получали антирабическая вакцину от государства более года назад. Только тысячу доз – это треть от необходимого количества. В этом году поставки обещали.

В больнице, куда обратился Богдан, "Сегодня" рассказали, что больше года вакцину покупают за счет городского бюджета. Выделенного в позапрошлом году государственного препарата хватило меньше чем на месяц.

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