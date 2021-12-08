Ванны с кровью девственниц и обманутый черт. Что скрывает таинственный замок "Паланок"

Как выглядит замок "Паланок" / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из самых известных и одновременно таинственных мест Украины считают замок "Паланок" в Закарпатской области. Старинное сооружение имеет не только богатую историю, но и множество легенд.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о замке.

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Замок "Паланок" – главная достопримечательность Мукачево, возведенная на высокой 65-метровой вулканической горе. Всего замок занимает 1,4 га. Здесь хорошо сохранились тайные подземные ходы, ранее служившие укрытием для людей и животных.

Как замок выглядел в прошлом. Фото "Первый"

При австрийцах там была тюрьма для политзаключенных, а при советской власти – разные учреждения. С 1993 г. помещение Мукачевского замка занимает исторический музей и картинная галерея.

Обманутый черт

Одна из легенд повествует о глубоком колодце под Старой башней. Он якобы соединяется тайными ходами с берегами Латорицы. Колодец выкопали по приказу подольского князя Федора Корятовича в XIV-XV вв.

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Согласно истории, работа шла неудачно – вырыть глубокий колодец сложно, его стены разрушались, а вода все не появлялась.

Фото: mukachevo.net

Когда князь уже опустил руки, перед ним появился черт и предложил помощь за мешок золота. Князь хотел заплатить за колодец, но денег в казне не было. Тогда помощник Корятовича намекнул: черт не уточнил, сколько там должно быть золота. Князь прислушался к совету и бросил в мешок две последние золотые монеты, вручив его нечистому.

Фото: mukachevo.net

Черт возмутился, но договор уже был заключен. В страшном гневе нечистый бросился в колодец со словами: "Все равно воду пить не будете!". С тех пор в колодце слышны странные звуки. Говорят, что там до сих пор возится обманутый черт.

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Кровавые замки Софии Батори

Больше всего прославили Паланок на Закарпатье две женщины – София Батори и Илона Зрини – свекровь и невестка, которые управляли замком и были врагами.

София Батори. Фото marieclaire

Илона вошла в историю как храбрый охранник укрепления, а Софию Батори постигла мистическая и страшная слава. По рассказам, женщина была чрезвычайно жестокой и имела пристрастие к человеческой крови. Она якобы не только убивала ради нее, но и принимала кровавые ванны, принося в жертву 13-летних девственниц.

Старые люди рассказывают, что в комнатах Мукачевского замка в те времена были специальные комнаты для пыток, стены которых шлифовали человеческими телами.