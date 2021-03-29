Вернулась из Танзании: в Харькове от тропической малярии умерла женщина

Первые симптомы появились через несколько дней после возвращения в Украину

В Харькове зарегистрировали случай тропической малярии у 40-летней женщины, которая вернулась в Украину из Танзании. Спасти ее жизнь не удалось.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Женщина месяц провела в Танзании, на несколько дней она успела посетить Занзибар. Признаков малярии во время путешествия у нее не было, но жаловалась на укусы комаров.

Через несколько дней после прибытия в Украину у женщины появились общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса. За помощью к медикам она обратилась спустя четыре дня, ее обследовали только на наличие COVID-19.

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На следующий день женщину госпитализировали, подтвердилась тропическая малярия. Медикам не удалось спасти ей жизнь.

Напомним, в январе в Киеве зафиксировали два случая малярии. Двое украинцев заразились во время пребывания в Танзании.

Кроме того, ранее у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, также обнаружили малярию.