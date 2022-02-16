Вещи погибшего в ДТП с Ярославским вернули – мы узнали подробности

Кортеж Александра Ярославского сбил человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 16 февраля, в морг вернули похищенные вещи мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Как сообщили "Сегодня" собственные источники, полиции предстоит разобраться – подлинные ли они.

"Мы пока не готовы подтвердить этого официально, факта возвращения вещей", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

В свою очередь наши источники в других правоохранительных структурах подтвердили, что вещи возвращены. Не подставные ли – об этом пока неизвестно.

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"Через несколько минут, насколько известно, полицейские выступят с официальным заявлением по этому поводу", – сообщили нам источники среди правоохранителей.

ДТП с кортежем Ярославского

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП , в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии". После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.

Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным".

11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.

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