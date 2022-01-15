Ветер повредил детсад, без света тысячи людей. В Черниговской области бушевала непогода

Ветер в Черниговской области повредил здания и оставил людей без света / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области в пятницу, 14 января, бушевала непогода. Шквальный ветер повредил линии электропередач, полностью или частично срывал крыши, повалил десятки деревьев.

Об этом сообщили в Черниговской ОГА.

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Без света более 180 поселков

Буря пронеслась по области и повредила воздушные линии электроснабжения. В результате без света осталось 184 населенных пункта:

Черниговский район – 110;

Корюковский – 16;

Нежинский – 25;

Новгород-Северский – 20;

Прилуцкий – 13.

Сейчас на местах аварий работают 48 бригад "Черниговоблэнерго".

Ветер повредил здание детсада и школы

В поселке Сосница мощный ветер разрушил кровлю детского сада "Солнышко". Сейчас местные власти считают убытки и решают, что делать с кровлей.

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Пострадала и школа в Лосиновке, где ветер сорвал крышу спортзала. Также из-за бури начались проблемы на дорогах: на проезжую часть упали 32 дерева. Их уже убрали рабочие.

Что творит непогода в Украине?

Украину еще вчера, 14 января, накрыл сильный ветер. Второй день он валит деревья, сносит электроопоры и рекламные щиты. Также со вчерашнего дня ряд населенных пунктов остался без электричества.