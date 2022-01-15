Ветер повредил детсад, без света тысячи людей. В Черниговской области бушевала непогода

Ветер в Черниговской области повредил здания и оставил людей без света / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черниговской области в пятницу, 14 января, бушевала непогода. Шквальный ветер повредил линии электропередач, полностью или частично срывал крыши, повалил десятки деревьев.
Об этом сообщили в Черниговской ОГА.
Без света более 180 поселков
Буря пронеслась по области и повредила воздушные линии электроснабжения. В результате без света осталось 184 населенных пункта:
- Черниговский район – 110;
- Корюковский – 16;
- Нежинский – 25;
- Новгород-Северский – 20;
- Прилуцкий – 13.
Сейчас на местах аварий работают 48 бригад "Черниговоблэнерго".
Ветер повредил здание детсада и школы
В поселке Сосница мощный ветер разрушил кровлю детского сада "Солнышко". Сейчас местные власти считают убытки и решают, что делать с кровлей.
Пострадала и школа в Лосиновке, где ветер сорвал крышу спортзала. Также из-за бури начались проблемы на дорогах: на проезжую часть упали 32 дерева. Их уже убрали рабочие.
Что творит непогода в Украине?
Украину еще вчера, 14 января, накрыл сильный ветер. Второй день он валит деревья, сносит электроопоры и рекламные щиты. Также со вчерашнего дня ряд населенных пунктов остался без электричества.
- По состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.
- В Харькове ветер разорвал флаг Украины на стометровом флагштоке, авиарейсы задерживались. Одно из сваленных за ночь деревьев преградило проезд в роддом.
- В Киеве из-за сильного ветра тополь рухнул прямо на припаркованные авто, при этом в одном из них были два человека. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован.