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Ветер повредил детсад, без света тысячи людей. В Черниговской области бушевала непогода

Татьяна Очеретяная
15 января, 14:45
Непогода натворила беды в Черниговской области – на дороги рухнули десятки деревьев, без света остались более 180 населенных пунктов

Ветер в Черниговской области повредил здания и оставил людей без света / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области в пятницу, 14 января, бушевала непогода. Шквальный ветер повредил линии электропередач, полностью или частично срывал крыши, повалил десятки деревьев.

Об этом сообщили в Черниговской ОГА.

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Без света более 180 поселков

Буря пронеслась по области и повредила воздушные линии электроснабжения. В результате без света осталось 184 населенных пункта:

  • Черниговский район – 110;
  • Корюковский – 16;
  • Нежинский – 25;
  • Новгород-Северский – 20;
  • Прилуцкий – 13.

Сейчас на местах аварий работают 48 бригад "Черниговоблэнерго".

Ветер повредил здание детсада и школы

В поселке Сосница мощный ветер разрушил кровлю детского сада "Солнышко". Сейчас местные власти считают убытки и решают, что делать с кровлей.

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Пострадала и школа в Лосиновке, где ветер сорвал крышу спортзала. Также из-за бури начались проблемы на дорогах: на проезжую часть упали 32 дерева. Их уже убрали рабочие.

Что творит непогода в Украине?

Украину еще вчера, 14 января, накрыл сильный ветер. Второй день он валит деревья, сносит электроопоры и рекламные щиты. Также со вчерашнего дня ряд населенных пунктов остался без электричества.

  • По состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.
  • В Харькове ветер разорвал флаг Украины на стометровом флагштоке, авиарейсы задерживались. Одно из сваленных за ночь деревьев преградило проезд в роддом.
  • В Киеве из-за сильного ветра тополь рухнул прямо на припаркованные авто, при этом в одном из них были два человека. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован.