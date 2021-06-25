Ветер снес террасы и вырвал деревья с корнями, на улицах потоп. Львов накрыла мощная буря – фото и видео

Коллаж "Сегодня"
Во Львове в пятницу, 25 июня, прошла сильная буря. Ветер повалил деревья и снес летние террасы и крыши домов. Из-за шторма перестал ходить весь электротранспорт, а машины по городу уже начинают плыть.
Очевидцы публикуют фото и видео последствий непогоды в соцсетях.
В некоторых местах огромные деревья вырвало из земли с корнями.
Фото: Перша приватна мемарня
Они падали на авто и перекрыли движение транспорта.
Фото: Варта1
После сильного ливня улицы оказались затопленными. Трамваи и троллейбусы временно не ходят, также сообщают о подтопленных жилых домах.
Фото: Варта 1
Авто буквально плывут по дорогам.
Фото: Львовский горсовет
Также местные жители пишут, что в некоторых районах был и град.
Фото: Варта1
Мэр города Андрей Садовой в Telegram написал, что во Львове начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.
Фото: Варта1
"Фиксируем поваленные деревья и подтопления. Городские службы уже выехали для ликвидации последствий. Просьба по возможности оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев. Горячая линия города – 1580", - написал Садовой.
Фото: Варта1
Напомним, во временно оккупированном Крыму выпала трехмесячная норма осадков. В результате обильных ливней под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта.
Кроме того, Буковина страдает от наводнения – 21 июня вода затопила 17 деревень и превратила дороги в кашу, а местные ручьи из берегов вышли и потекли прямо через села.
Новости на эту же тему: