Ветер снес террасы и вырвал деревья с корнями, на улицах потоп. Львов накрыла мощная буря – фото и видео

Во Львове буря буквально парализовала город – деревья перекрыли улицы, на дорогах стоит вода, также затоплены жилые дома и подвалы

Коллаж "Сегодня"

Во Львове в пятницу, 25 июня, прошла сильная буря. Ветер повалил деревья и снес летние террасы и крыши домов. Из-за шторма перестал ходить весь электротранспорт, а машины по городу уже начинают плыть.

Очевидцы публикуют фото и видео последствий непогоды в соцсетях.

В некоторых местах огромные деревья вырвало из земли с корнями.

Фото: Перша приватна мемарня

Они падали на авто и перекрыли движение транспорта.

Фото: Варта1

После сильного ливня улицы оказались затопленными. Трамваи и троллейбусы временно не ходят, также сообщают о подтопленных жилых домах.

Фото: Варта 1

Авто буквально плывут по дорогам.

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Фото: Львовский горсовет

Также местные жители пишут, что в некоторых районах был и град.

Фото: Варта1

Мэр города Андрей Садовой в Telegram написал, что во Львове начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Фото: Варта1

"Фиксируем поваленные деревья и подтопления. Городские службы уже выехали для ликвидации последствий. Просьба по возможности оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев. Горячая линия города – 1580", - написал Садовой.

Фото: Варта1

Напомним, во временно оккупированном Крыму выпала трехмесячная норма осадков. В результате обильных ливней под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта.

Кроме того, Буковина страдает от наводнения – 21 июня вода затопила 17 деревень и превратила дороги в кашу, а местные ручьи из берегов вышли и потекли прямо через села.