Входил в ОПГ Румына: в Одесской области застрелили криминального авторитета

Погибший был членом преступной группировки Василия Мариянчука по кличке Бухгалтер

В Рени убили криминального авторитета. Фото: delo.ua

В Рени (Одесская область) сегодня произошло убийство. В местном отеле "Парма" получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы Василий Паниогло. Через час он скончался в больнице.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

Как оказалось, погибший являлся криминальным "авторитетом" по кличке – Паня.

По информации СМИ, с 1990-х – начале 2000-х он был членом преступной группировки Василия Мариянчука по кличке Бухгалтер, до гибели состоял в ОПГ Олега Попеску, известного также как Румын. Отель "Парма" является своеобразной "штаб-квартирой" группировки Румына.

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Напомним, в прошлом году в Рени покушались на жизнь еще одного "авторитета" этой ОПГ – Виталия Вариводы по кличке Кипяток, но он выжил.

По данным правоохранителей, банда Мариянчука совершила заказные убийства главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко, председателя одесского арбитражного суда Бориса Вихрова, президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника, соратников и друзей экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области криминальный авторитет пытался подкупить полицейского.

Напомним, что под Запорожьем криминальный "авторитет" руководил преступниками на воле.