Видео дня. Харьковский маршрутчик удивил пассажиров многозадачностью за рулем

Водитель маршрутки не мог оторваться от игры, пока был за рулем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове водитель маршрутного такси не мог оторваться от игры на телефоне, пока был за рулем.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков.Главное.Политика".

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Пассажиры общественного транспорта сняли, как мужчина во время движения одновременно управляет маршруткой и играет на телефоне. Время от времени он смотрел на дорогу, после чего сразу переключал свое внимание на телефон.

"В харьковской маршрутке был замечен Цезарь, умеющий делать несколько дел одновременно. Человек и людей везёт и в игру успевает поиграть. 49 маршрут", - написали под видео.

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Реакция Сети

Большинство пользователей Сети такую многозадачность водителя не оценили. Говорят, что мужчина не должен отвлекаться на другие дела на работе, поскольку от него могут зависеть жизни людей.

Вообще запретить ему работать на общественном транспорте надо. Пусть в игры играет и не отвлекается на дорогу.

Ебл*н за рулём. Так и людей угробит.

Я вот не пойму, у нас в Харькове, что воздух особенный? Что с нашими водителями не так?

Так ездит 99% водителей сейчас. А тетки еще и с детьми на руках. Это Харьков, детка.