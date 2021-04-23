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Видео дня. Как Россия выводит войска из Крыма

23 апреля, 11:42

Сергей Мартынец

Российские военные вместе со своей техникой уматывают с украинской земли на самолетах, железнодорожных эшелонах и кораблях

Сегодня Россия начала отводить войска от Украины. Министр обороны Сергей Шойгу называет это плановым мероприятием из-за окончания учений, но, возможно, сыграло роль международное давление.

В Минобороны РФ показали видео, как российские войска убираются из Крыма.

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Видео: Минобороны РФ

Как сообщали новости "Сегодня", изначально ожидаемая угроза вторжения России вроде бы и спала, но радоваться рано, поскольку враг все равно недалеко. Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team объяснила, в чем подвох в отведении войск РФ от Украины.

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Источник: Сегодня

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