Видео дня. В Харькове полицейские задерживали непривитую учительницу прямо во время урока

Учительницу отстранили от работы из-за вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали видео, на котором в Харькове полицейские зашли в кабинет на школьный урок и пытались вывести из класса учительницу, невакцинированную от коронавируса. По словам правоохранителей, от работы женщину отстранил директор.

Соответствующий ролик опубликовал Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

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Детали инцидента

В ролике видно, как полиция во время урока хотела вывести учительницу из класса. Они сообщили, что ее отстранил от работы директор. Женщина пыталась доказать свою правоту и спорила с правоохранителями.

По словам учительницы, полицейские не имеют права отстранять ее от работы.

Затем женщина позвонила в полицию и заявила, что правоохранители, которые пришли к ней, превышают свои полномочия и срывают ей урок.

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Отстранение от работы из-за прививки

Юристы прокомментировали отстранение от работы невакцинированных людей определенных профессий.

Например, адвокат Иван Либерман сообщил, почему, на его взгляд, эта норма все же сомнительна с позиции закона.

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"Есть такие понятия, как дух закона и буква закона. Первый говорит о том, что нужно действовать, исходя из интересов национальной безопасности. То есть с точки зрения духа закона считается правильным, когда государство ограничивает законные права и интересы людей", – говорит Иван Либерман.

Он добавил, что "с точки зрения буквы закона" у нас в стране сейчас нет закона об обязательной вакцинации и санкций за его невыполнение.

"Это говорит о том, что парламентарии не хотят и не будут нести никакой ответственности в случае последствий. Поэтому и нет такого закона в Украине. Все возложено на ведомства и управления. Те же лишь дают рекомендации, которые в районах и селах воспринимаются как немедленные к исполнению", – добавил Либерман.



Еще один адвокат, Ростислав Кравец, уточняет, что у директоров школ и органов местной власти нет полномочий отстранять людей от работы.

"Также есть лица, которые написали заявления о том, что они планируют сделать прививку. Их не имеют права отстранять. Отстранение граждан от работы чревато уголовной ответственностью. Кроме того, это ущемление прав человека по признаку невакцинации", – сообщил нам Ростислав Кравец.

Отстранения от работы

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же ему необходима справка о противопоказаниях к вакцинации.

Без прививки уже сегодня не пускают на работу сотрудников таких учреждений:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Зарплата – только вакцинированным

В Одессе неделю назад на одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине аванс на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

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