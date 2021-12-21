Видео дня. В Харькове женщина каталась на собачьей упряжке

Женщина каталась на санках с собаками. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове женщина каталась на санках, которые тащили собаки. Момент зафиксировали возле 128 школы.
Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".
Детали инцидента
На видео можно заметить, как женщина катается на санках, которые тащат собаки. Жительница Харькова прокатилась по тротуару возле школы №128.
"Идеальный способ передвижения в гололед", – написали под роликом.
Реакция Сети
В Сети людей повеселила забавная ситуация:
- "Крутяк. Я думаю собакам по кайфу"
- "Супер"
- "Экотранспорт"
Под Харьковом собаки тянули лыжников и сани
На аэродроме Коротич под Харьковом прошел фестиваль Winter Dog Fest. Его участники устроили гонки ездовых собак. Животные в упряжках тянули лыжников и сани с людьми.
Посетители феста могли увидеть, погладить и сфотографироваться с собаками таких пород, как тибетские мастифы, аляскинские маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки, кавказские и немецкие овчарки, эрдельтерьеры.
На фестивале прошли показательные выступления служебных пород, посетителей угощали полевой кашей, а детей-сирот катали на упряжках с собаками.