Видео дня. В Харькове женщина каталась на собачьей упряжке

Женщина каталась на санках с собаками. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове женщина каталась на санках, которые тащили собаки. Момент зафиксировали возле 128 школы.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

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Детали инцидента

На видео можно заметить, как женщина катается на санках, которые тащат собаки. Жительница Харькова прокатилась по тротуару возле школы №128.

"Идеальный способ передвижения в гололед", – написали под роликом.

Реакция Сети

В Сети людей повеселила забавная ситуация:

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"Крутяк. Я думаю собакам по кайфу"

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"Экотранспорт"

Под Харьковом собаки тянули лыжников и сани

На аэродроме Коротич под Харьковом прошел фестиваль Winter Dog Fest. Его участники устроили гонки ездовых собак. Животные в упряжках тянули лыжников и сани с людьми.

Посетители феста могли увидеть, погладить и сфотографироваться с собаками таких пород, как тибетские мастифы, аляскинские маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки, кавказские и немецкие овчарки, эрдельтерьеры.