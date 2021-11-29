Видео дня. В Новой Одессе людей пустили забрать остатки вещей от разрушенных квартирах

Причиной взрыва стала утечка газа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новой Одессе людей пустили забрать самые необходимые вещи из разрушенного дома.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

"Еще более-менее, по сравнению с пятым этажом. Стекла выбило, дверь. Котик мой лежал на подоконнике, его, видимо, тоже убило, потому что не могу найти. В кухне тоже выбило стекла. Пришел необходимые вещи забрать. Я переехал в другой дом моих покойных родных. Водопровод там вчера ночью провел и отопление пустил, чтобы не замерзнуть. Здесь не знаю... уже не подлежит восстановлению", – говорит житель дома Юрий Дудел.

Коротко о взрыве в доме

27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.

Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.

По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

Эксперты предполагают, что хозяева одной из квартир забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А этот раз был роковым.

Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре из-под завалов достали двух погибших, на следующий день нашли еще одну жертву.

Власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить.

Читайте также: