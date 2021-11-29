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Видео дня. В Новой Одессе людей пустили забрать остатки вещей от разрушенных квартирах

Юлия Гаврилюк
29 ноября, 14:20
Завалы пятиэтажки в Новой Одессе Николаевской области спасатели разбирали двое суток подряд

Причиной взрыва стала утечка газа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новой Одессе людей пустили забрать самые необходимые вещи из разрушенного дома.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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"Еще более-менее, по сравнению с пятым этажом. Стекла выбило, дверь. Котик мой лежал на подоконнике, его, видимо, тоже убило, потому что не могу найти. В кухне тоже выбило стекла. Пришел необходимые вещи забрать. Я переехал в другой дом моих покойных родных. Водопровод там вчера ночью провел и отопление пустил, чтобы не замерзнуть. Здесь не знаю... уже не подлежит восстановлению", – говорит житель дома Юрий Дудел.

Коротко о взрыве в доме

  • 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
  • Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.
  • По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
  • Эксперты предполагают, что хозяева одной из квартир забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А этот раз был роковым.
  • Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре из-под завалов достали двух погибших, на следующий день нашли еще одну жертву.
  • Власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить.

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