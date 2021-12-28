Видео дня. В Одесской области во время снегопада укладывали асфальт

Работы проводили на льду / Коллаж "Сегодня"
В Одесской области асфальт укладывали прямо на лед во время снегопада. Заблаговременно подрядную компанию официально предупредили, что погода ухудшится.
Об этом сообщает пресс-службе Укравтодора.
Детали
Укладывали асфальт на дороге Т-16-27 "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата", на участке км 61 – км 70. На момент проведения работ была гололедица и шел снег, а температура опустилась ниже 0 градусов.
В Службе автомобильных дорог Одесской области заявили, что подрядчик знал о плохих погодных условиях, но все равно провел работы. Их оплачивать не будут.
Будет ли снег на Новый год?
30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также прогнозируются некоторые колебания температуры.
Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью – от -2 до -7.
По всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.
"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра.
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