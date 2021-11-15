Винницкая область переходит в красную зону: список ограничений

Красная зона в Украине может расшириться. Фото: коллаж "Сегодня"
С 18 ноября Винницкая область переходит в красную карантинную зону. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Новые ограничения в Винницкой области
Как стало известно, с 18 ноября красный уровень эпидемической опасности установят на территории Винницкой области.
В таком случае запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. п.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные относительно межрегионального транспортного сообщения.
Коронавирус в Украине
14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:
- заболел 3 228 441 человек,
- поправились 2 642 459 человек,
- летальных случаев – 77 147,
- проведено ПЦР-тестирований – 15 246 974.
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