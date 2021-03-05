VIP-палаты и "бронь": на Прикарпатье проверяют подозрительную заполненность COVID-больниц

Данные о заполненности больниц в разных базах не совпадают

На Прикарпатье правоохранители проверяют медучреждения, чтобы выяснить, сколько на самом деле занято коек для больных COVID-19. Оказалось, что загруженность больниц меньше заявленной.

Об этом глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук написал в Facebook.

Он отметил, что в области действительно сложная ситуация с коронавирусом. Также была информация о том, что больницы заполнены на около 114%. Однако в статистике больниц нашли несоответствия.

Теперь выяснять, почему цифры не совпадают в разных базах данных, будет спецкомиссия ОГА. Туда вошли работники СБУ и Нацполиции. Проверки прошли 3 марта. Оказалось, что загруженность больными COVID-19 часто является ниже, чем это декларируется.

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"ОГА и правоохранительные органы проведут проверки по всем учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным с коронавирусом, чтобы увидеть реальную картину заполнения койкомест по области", - отметил глава ОГА.

По данным Galka.if.ua, речь идет о так называемых VIP-палатах на одного пациента, а также неприкосновенные места, которые бронируют и отдают за деньги.

Напомним, на Прикарпатье уже прекратили межобластное автобусное сообщение . На въездах и выездах из области работают контрольно-пропускные пункты.

Кроме того, Минздрав назвал области, где число госпитализаций с COVID-19 зашкаливает.