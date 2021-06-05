Вирастюку в Раде – быть. Кандидата от "Слуги народа" признали победителем на 87 округе

Суд окончательно признал Вирастюка победителем на выборах в Раду – подробности

Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционные жалобы кандидата в нардепы по 87 округу Василия Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" и отменила решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов.

Об этом сообщили в гражданской сети "ОПОРА". Протокол ЦИК признан законным.

Что предшествовало

1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Такое решение было мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

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Однако 19 мая ЦИК таки признала Вирастюка победителем в 87-м округе. На что поступили апелляционные жалобы.

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