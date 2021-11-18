Власти передумали? Когда Черкасская область выйдет из красной зоны

Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Черкасская область не планирует в ближайшее время выходить из красной зоны карантина, как это планировалось ранее. Ситуация с коронавирусом в регионе усугубилась.

Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает "Суспільне".

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Почему Черкасская область остается в красной зоне?

Как рассказал Скичко, по состоянию на 18 ноября в регионе превышены два карантинных показателя. На данный момент ситуация остается стабильно напряженной, а заболеваемость коронавирусом среди населения растет.

По словам главы области, даже при выходе области из красной зоны будет рассматриваться возможность оставить ограничения, которые могут действовать в декабре.

Киев до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

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Ограничения в Черкассах с 12 ноября

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и пр. Запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.

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Это правило не распространяется на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые общественные места без привитых родителей их не пустят.

Штрафы для нарушителей

За отсутствие маски в общественном транспорте украинцам грозит штраф от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 гривен.

Штрафы за отсутствие ковид-сертификата или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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