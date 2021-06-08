Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым – Арестович назвал условие

По его словам, воду можно поменять на "полное выполнение Минских соглашений" или же вывод российских войск с территории Донбасса

Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым / Фото: Крым.Реалии

Украинские власти могут возобновить подачу воды в оккупированный Крым, однако в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает "Телеграф".

По его словам, воду можно поменять на "полное выполнение Минских соглашений" или же вывод российских войск с территории Донбасса.

"Она (позиция – Ред.) может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически, мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?" – отметил Арестович.

О чем речь?

В марте 2014 года украинские власти прекратили поставлять днепровскую воду на полуостров. До оккупации Украина давала в Крым до 85% пресной воды.

Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым / Фото: Крым.Реалии Реклама

Киев не раз заявлял, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма. Также в МИДе отмечали, что нехватка водных ресурсов вызвана массированной милитаризацией полуострова со стороны России.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Балановском водохранилище в Белогорском районе Крыма, из которого была запитана водой половина Симферополя, осталось около 20% его дооккупационного объема.

Также сообщалось, что 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам водохранилища особо хвастаться нечем", и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

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