Влюбленная пара разделась догола и гуляла по Ровно: видео

Никого не стесняясь, одетые только в одеяла жители города прогулялись босиком по городским улицам и позавтракали в кафе

Фото: скриншот "Сегодня"

Жители Ровно стали свидетелями необычного свидания – молодая парочка устроила романтику в практически обнаженном виде.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

Прикрываясь лишь одеялами, парень и девушка, никого не стесняясь, прогулялись босиком по городским улицам и позавтракали в кафе.

Видео: Сегодня

Горожане сняли смельчаков на видео и выложили в Сеть. Ролик вызвал шквал комментариев: одни пару поддержали, а другие возмутились их выходкой.

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Однако на видео видно, что пара позирует перед объективом фотографа, поэтому можно предположить, что парень и девушка просто устроили себе необычную фотосессию.

Напомним, что ранее в этом месяце по улицам Славянска в Донецкой области ходила обнаженная женщина. При этом свою одежду она несла в руках. А когда полицейские попытались одеть дебоширку, то та чуть с ними не подралась.

А месяц назад в центре Новониколаевки в Запорожской области неадекватный мужчина занимался уличными работами, а потом неожиданно разделся догола и в таком виде бегал, кричал и даже устроил драку с полицейскими.