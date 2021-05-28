Влюбленная пара разделась догола и гуляла по Ровно: видео

Фото: скриншот "Сегодня"
Жители Ровно стали свидетелями необычного свидания – молодая парочка устроила романтику в практически обнаженном виде.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.
Прикрываясь лишь одеялами, парень и девушка, никого не стесняясь, прогулялись босиком по городским улицам и позавтракали в кафе.
Горожане сняли смельчаков на видео и выложили в Сеть. Ролик вызвал шквал комментариев: одни пару поддержали, а другие возмутились их выходкой.
Однако на видео видно, что пара позирует перед объективом фотографа, поэтому можно предположить, что парень и девушка просто устроили себе необычную фотосессию.
Напомним, что ранее в этом месяце по улицам Славянска в Донецкой области ходила обнаженная женщина. При этом свою одежду она несла в руках. А когда полицейские попытались одеть дебоширку, то та чуть с ними не подралась.
А месяц назад в центре Новониколаевки в Запорожской области неадекватный мужчина занимался уличными работами, а потом неожиданно разделся догола и в таком виде бегал, кричал и даже устроил драку с полицейскими.
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