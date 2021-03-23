Внезапно потеряла сознание. В Одесской области умерла вакцинированная от COVID-19 военная

В Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которой два дня назад получила прививку от коронавируса. Информацию подтвердило командование медвойск Украины.

Сообщается, что женщина внезапно потеряла сознание и упала, медики, которые приехали на вызов, не смогли ее реанимировать.

"21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и имеет опыт", – говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро жалоб у женщины не было. В анамнезе есть гипертоническая болезнь. Завтра проведут судмедэкспертизу, которая выявит причину смерти.

О смерти военнослужащей в пгт Черноморское, которая прививалась от коронавируса, сообщили местные telegram-каналы. Сообщают, что она потеряла сознание в центре населенного пункта, возле магазина, около 18:20 сегодня.

Позднее канал "Х_Одесса" сообщил имя погибшей – Нарожная Инна Юрьевна 16.12.1977, проходила службу в в/ч а3880, контрактник, звание старший солдат, бухгалтер. Минобороны имени погибшей не называло.

В Одесской ОДА отмечают, что причина смерти еще не установлена, а женщина – не одна, кто получил прививку в тот день.

"В тот же день, та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19, вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо. К сожалению, у умершей были хронические заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее Страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca – все из-за случаев возникновения тромбоза у людей, получивших прививку, а также внезапных смертей. ВОЗ не нашла связи между применением AstraZeneca и вакцинацией. Однако в Норвегии говорят, что нашли причины, которые не могут быть ничем другим, кроме последствий вакцинации.