Во Львове 24-летнего водителя лишили прав на 80 лет и оштрафовали на 400 тыс. Что он натворил

Нарушитель получил серьезное наказание за пьяное вождение. Коллаж "Сегодня"

Во Львове суд в очередной раз наказал 24-летнего парня, которого 13 раз поймали за рулем под наркотиками. Нарушитель игнорирует решения суда и не платит штрафы, которые ему выписывали ранее. В этот раз наказание серьезное – лишение прав на 80 лет и штраф.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Как парень забил на правила и суд

В 2019 году 24-летнего Ивана Панаса четыре раза останавливали за рулем в состоянии наркотического опьянения, в 2021 году – еще девять. При этом нарушитель не платит штрафы и игнорирует решения судов, на заседания приходил всего несколько раз.

Во время одного из судебных заседаний Панас сказал, что авто BMW 525 принадлежит его матери и он берет его без разрешения.

17 июня Сиховский районный суд решил арестовать львовянина на 15 дней и конфисковать BMW. Мужчина не подал апелляцию, поэтому решение суда должны были выполнить через 10 дней после оглашения. Однако и это не помогло: горе-водитель снова начал садиться за руль нетрезвым и без прав.

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Что натворил в последний раз и как наказали?

2 июля на проспекте Шевченко патрульные снова задержали мужчину под наркотиками. При этом он находился за рулем автомобиля BMW 525. Из постановления суда неясно, это было уже другое авто такой же модели, или старое не конфисковали.

Панас отказался пройти проверку на состояние опьянения и не явился в суд. Судья Людмила Фролова 20 августа наложила на Ивана Панаса максимальный штраф – 51 тысячу гривен. Также суд во второй раз решил конфисковать BMW.

Общая сумма штрафов, которые наложили на Панаса в 2021 году, достигла 397,8 тысячи гривен. Также его лишили водительского удостоверения на 80 лет. При этом это еще не все материалы относительно горе-водителя рассмотрели, так что сумма может еще вырасти.

Главные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что в Одесской области автомобиль въехал в колонну байкеров, есть раненые.

Также напомним, под Киевом в ДТП погиб мужчина – его шестилетнего сына госпитализировали.